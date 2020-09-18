Технологічна компанія Snowflake провела найбільше за всю історію IPO в сегменті розробки програмного забезпечення. Перед розміщенням на біржі Snowflake оцінили в 44 млрд доларів. У результаті, стартап зумів залучити 3,4 млрд доларів.

На початку торгів вартість акцій Snowflake злетіла на 166 відсотків і склала 310 доларів за одиницю. Більш того, інтерес інвесторів підігріла новина, що одним з інвесторів є Уоррен Баффетт, розповідає Inc.

Initial Public Offering Первинне розміщення (пропозиція) цінних паперів на біржі. Таким способом залучають додаткові фінанси для розвитку бізнесу. Після появи на фондовому ринку організація з приватної перетворюється в публічну. Іншими словами, IPO – це спосіб отримати мільйони і розповісти про свою компанію всьому світу.

Cтартап Snowflake / Forbes

Так, буквально за тиждень до розміщення Snowflake стало відомо, що акції стартапа за ціною 120 доларів придбають Salesforce.com і Berkshire Hathaway, якими володіє Уоррен Баффетт. Загальна сума інвестицій компаній становить 500 млн доларів – по 250 млн кожна.

Додамо, Уоррен Баффетт також придбав 4 млн паперів у одного з акціонерів Snowflake за 323 млн доларів. Так, після угоди фонд Berkshire Hathaway Inc. заробив близько 1 млрд доларів. Раніше пікова вартість акції становила 319 доларів.

Уоррен Баффет / gettyimages

Андеррайтери розміщення, серед яких Goldman Sachs і Morgan Stanley, отримали опціон на покупку ще 4,2 млн акцій Snowflake. У разі його реалізації, обсяг IPO компанії наблизиться до 4,4 млрд доларів.

Нагадаємо, компанія Snowflake була заснована в 2012 році і надає послуги хмарного зберігання даних і їх аналіз. Спочатку в ході IPO стартап планував залучити 2,74 млрд доларів.