Стартап Snowflake провел крупнейшее IPO в истории софтверных компании: Уоррен Баффетт оценил
Технологическая компания Snowflake провела крупнейшее за всю историю IPO в сегменте разработки программного обеспечения. Перед размещением на бирже Snowflake оценили в 44 млрд долларов. В итоге, стартап сумел привлечь 3,4 млрд долларов
В начале торгов стоимость акций Snowflake взлетела на 166 процентов и составила 310 долларов за единицу. Более того, интерес инвесторов подогрела новость, что одним из инвесторов является Уоррен Баффетт, рассказывает Inc.
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Initial Public OfferingПервичное размещение (предложение) ценных бумаг на бирже. Таким способом привлекают дополнительные финансы для развития бизнеса. После появления на фондовом рынке организация из частной превращается в публичную. Другими словами, IPO – это способ получить миллионы и рассказать о своей компании всему миру.
Cтартап Snowflake / Forbes
Так, буквально за неделю до размещения Snowflake стало известно, что акции стартапа по цене 120 долларов приобретут Salesforce.com и Berkshire Hathaway, которыми владеет Уоррен Баффетт. Общая сумма инвестиций компаний составляет 500 млн долларов – по 250 млн каждая.
Добавим, Уоррен Баффетт также приобрел 4 млн бумаг у одного из акционеров Snowflake за 323 млн долларов. Так, после сделки фонд Berkshire Hathaway Inc. заработал около 1 млрд долларов. Ранее пиковая стоимость акции составляла 319 долларов.
Воррен Баффет / gettyimages
Андеррайтеры размещения, среди которых Goldman Sachs и Morgan Stanley, получили опцион на покупку еще 4,2 млн акций Snowflake. В случае его реализации, объем IPO компании приблизится к 4,4 млрд долларов.