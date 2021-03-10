Студенти Делфтського технічного університету (Нідерланди) розробили прототип унікального двомісного літака, який працюватиме на рідкому водні. Команда AeroDelft розпочне випробування Phoenix PT вже цього року.

Розробники представили проєкт Phoenix в масштабі 1/3. Він стане першим у світі літаком, який працює на рідкому водні.

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Про розробку

Phoenix стане модифікованою водневою версією двомісного електричного e-Genius, розробленого в університеті Штутгарту. E-Genius злетів у повітря у 2011 році та пройшов понад 400 кілометрів. Повнорозмірний Phoenix вміщуватиме 10 кілограмів рідкого водню з розрахунковою дальністю польоту 2 000 кілометрів та витримкою до 10 годин у повітрі.

Характеристики прототипа:

має розмах крил 5,7 метра;

важить 50 кілограмів;

вміщує 1 кілограм рідкого водню, чого достатньо для польоту впродовж 7 годин та подолання близько 500 кілометрів.

водень зберігається в кріогенному резервуарі при -253°C та нагрівається до 0°C.

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Проєкт Phoenix / Фото AeroDelft

Команда розпочне випробування Phoenix у липні 2021 року з метою перевірки роботи всіх компонентів двигуна та сертифікації літака. Очікується, що літак перебуватиме у повітрі близько 7 годин та подолає 500 кілометрів на одному заправленні (1 кг рідкого водню).

AeroDelft також планує розробити літак більшого масштабу, зокрема рідководневий авіалайнер під назвою Greenliner, здатний перевозити до 19 пасажирів на 925 кілометрів.

Рідководневий авіалайнер Greenliner / Фото Greenliner

Довідка: Компанія AeroDelft була заснована двома студентами Делфтського технічного університету у 2017 році. Сьогодні команда складається з 44 студентів з 17 країн, які навчаються в Нідерландах.

Чому це важливо

Рідкий водень – це ефективна альтернатива, покликана пришвидшити перехід до "зеленої" авіації. Річ у тім, що в газоподібному стані водень пропонує набагато вищу щільність енергії, ніж літієві батареї. Так, це відкриває реальний шлях до декарбонізації авіаперельотів на короткі та середні відстані.

На жаль, далекомагістральні літаки є найбільшими джерелами викидів. Водневі системи на стиснутому газі пропонують приблизно половину дальності польоту силової установки на реактивному паливі, тож вони ніколи не зможуть впоратися з цим завданням. На цьому етапі надзвичайно важливими є системи з рідким воднем, адже вони можуть зберігати в три рази більше енергії, ніж газова система. Це означає, що великомасштабний авіалайнер на рідкому водні міг би летіти далі, ніж сьогодні вони літають на викопному паливі.