Стартап Lilium выходит на биржу: объявлены сроки запуска аэротакси
Немецкий авиационный стартап Lilium выходит на биржу путем слияния с Qell Acquisition, основанной бывшим руководителем General Motors Барри Энгл. Это последняя сделка для отрасли городской авиационной мобильности после объявленных сделок SPAC, в которых принимают участие Archer Aviation и Joby Aviation.
Источник:CNBC
Стоимость объединенной компании оценивается в 3,3 миллиарда долларов. Ожидается, что после слияния компания получит от сделки около 830 миллионов долларов.
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По подсчетам специалистов, соглашение завершится во втором квартале, тогда объединенная компания будет торговать на бирже Nasdaq под LILM.
Это даст нам много оперативных знаний от Барри и его команды, а также финансирование для достижения типа сертификации и выхода на рынок с нашим самолетом. Это очень большой и важный шаг для нас как компании,
– сказал Даниэль Виганд.
В компании отмечают, что коммерческий запуск аэротакси намерены начать в 2024 году.
О стартапе
Lilium разрабатывает семиместный электрический вертикальный взлетно-посадочный самолет. Некоторые характеризуют eVTOL как электрическое воздушное такси или "летающий автомобиль". Компания планирует сосредоточиться главным образом на междугородных рейсах. Целевыми рынками запуска является Флорида и Германия.
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