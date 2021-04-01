Немецкий авиационный стартап Lilium выходит на биржу путем слияния с Qell Acquisition, основанной бывшим руководителем General Motors Барри Энгл. Это последняя сделка для отрасли городской авиационной мобильности после объявленных сделок SPAC, в которых принимают участие Archer Aviation и Joby Aviation.

Стоимость объединенной компании оценивается в 3,3 миллиарда долларов. Ожидается, что после слияния компания получит от сделки около 830 миллионов долларов.

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Справка: SPAC – это компания с бланковым чеком, созданная как альтернатива IPO, поскольку она собирает средства, чтобы что-то приобрести, но не имеет собственных операций. Она не имеет других активов, кроме наличности, и торгуется на фондовой бирже до слияния с частными компаниями.

По подсчетам специалистов, соглашение завершится во втором квартале, тогда объединенная компания будет торговать на бирже Nasdaq под LILM.

Это даст нам много оперативных знаний от Барри и его команды, а также финансирование для достижения типа сертификации и выхода на рынок с нашим самолетом. Это очень большой и важный шаг для нас как компании,

– сказал Даниэль Виганд.

В компании отмечают, что коммерческий запуск аэротакси намерены начать в 2024 году.

О стартапе

Lilium разрабатывает семиместный электрический вертикальный взлетно-посадочный самолет. Некоторые характеризуют eVTOL как электрическое воздушное такси или "летающий автомобиль". Компания планирует сосредоточиться главным образом на междугородных рейсах. Целевыми рынками запуска является Флорида и Германия.