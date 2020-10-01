Новітня розробка DeckRobot залучила 1,5 млн доларів від російського Matrix Capital, Олександра Невінського і Чарльза Сонгхерста – колишнього виконавчого директора Microsoft.

Засновником проєкту DeckRobot є росіянин Антон Урбанас – колишній консультант McKinsey, випускник ВШЕ та серійний підприємець. Штаб-квартира компанії базується в Сан-Франциско. Інноваційною розробкою вже зацікавилися користувачі з Європи, Японії, Австралії, США, Африки, Близького Сходу, Південно-Східної Азії та Індії, пише Forbes.

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Засновник стартапу DeckRobot / vc.ru

Що це таке?

DeckRobot – це сервіс для створення презентацій в програмі PowerPoint за допомогою штучного інтелекту. Компанія розробила новітній плагін для дизайну і форматування складних презентаційних слайдів, який економить час офісних працівників.

Менше 1 відсотка користувачів PowerPoint є професійними дизайнерами, і вони цілком здатні творити дива зі слайдами. На жаль, більшість користувачів PowerPoint не володіють художніми навичками на рівні досвідчених дизайнерів. Ми використовували тисячі і тисячі реальних слайдів PowerPoint для навчання нашої спільної моделі штучного інтелекту. Вона здатна адаптуватися до стилю кожного клієнта, – відзначає засновник проєкту Антон Урбанас.