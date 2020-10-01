Новейшая разработка DeckRobot привлекла 1,5 миллиона долларов от российского Matrix Capital, Александра Невинского и Чарльза Сонгхерста – бывшего исполнительного директора Microsoft.

Основателем проекта DeckRobot является россиянин Антон Урбанас – бывший консультант McKinsey, выпускник ВШЭ и серийный предприниматель. Штаб-квартира компании базируется в Сан-Франциско. Инновационной разработкой уже заинтересовались пользователи из Европы, Японии, Австралии, США, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Индии, пишет Forbes.

Не пропустите: Украинский рекламный стартап Influ2 привлек 3,4 миллиона долларов

Основатель стартапа DeckRobot / vc.ru

Что это такое?

DeckRobot – это сервис для создания презентаций в программе PowerPoint с помощью искусственного интеллекта. Компания разработала новейший плагин для дизайна и форматирования сложных презентационных слайдов, который экономит время офисных работников.

Менее 1 процента пользователей PowerPoint являются профессиональными дизайнерами, и они вполне способны творить чудеса со слайдами. К сожалению, большинство пользователей PowerPoint не обладают художественными навыками на уровне опытных дизайнеров. Мы использовали тысячи и тысячи реальных слайдов PowerPoint для обучения нашей общей модели искусственного интеллекта. Она способна адаптироваться к стилю каждого клиента, – отмечает основатель проекта Антон Урбанас.