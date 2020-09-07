Американська корпорація General Atomics провела льотні випробування ударного безпілотного літального апарату MQ-9 Reaper з системою штучного інтелекту, яка вміє вибирати цілі в автоматичному режимі.

Перші льотні випробування відбулися на території авіабази ВПС США в штаті Північна Дакота були визнані успішними, повідомляє "Популярна механіка".

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Кожним безпілотником Reaper керують дві людини: один оператор пілотує апарат, а другий працює з його сенсорами і озброєнням.

Система штучного інтелекту Agile Condor здатна, за запевненнями розробників, в повністю самостійному режимі виявити, наприклад, людину, а також ідентифікувати її як противника або "свого", використовуючи в тому числі алгоритми розпізнавання.

Завдання виявлення, розпізнавання та ідентифікації цілей лежить на операторі озброєння — це досить складна і відповідальна робота, до того ж у операторів на сьогоднішній день вкрай тривалі зміни через велику тривалість польотів і дефіцит кадрів, який у ВПС США перевищив вже 400 осіб.

Agile Condor, імовірно, дозволить вирішити цю проблему, знявши частину навантаження на оператора озброєння, а в перспективі і скоротити число людей, які керують апаратом, до одного.

Крім того, розробники вважають, що масове використання систем Agile Condor дозволить знизити навантаження на супутникові канали обміну інформацією за рахунок передачі даних тільки про важливі цілях.