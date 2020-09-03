"Фантастичний джип" для ВПС США: як він виглядає
Новий прототип "літаючого джипа" від компанії LIFT Aircraft з Техасу має 18 електромоторів. Важить розробка майже 200 кілограм без людини на борту, коштує майже півмільйона доларів і може літати.
Навіть якщо з ладу з якихось причин вийдуть відразу шість двигунів, апарат все одно зможе продовжити політ. Безпеку додатково забезпечує екстрений парашут, який може врятувати пілота з будь-якої висоти, повідомляє "Популярна механіка".
Читайте! Робот на базі смартфона: розробники Intel представили інноваційний проєкт
Військовий прототип був створений шляхом модернізації раніше створеного "цивільного".
Так виглядала "цивільна" версія / Фото geekwire.com
У конструкцію були внесені невеликі зміни — Hexa хоч і змінила колір на чорний, але як і раніше зроблена з вуглепластику, а ось її шасі переробили. Тепер замість п'яти об'ємних поплавців знизу дивовижного апарату красуються шість нерухомих ніжок.
Розробка для військових / Фото Kenneth Swartz / eVTOL.news
Вони підвищують стійкість "літаючого джипа" при посадці на будь-яку пересічену місцевість, як і задумано творцями, але надають конструкції ще більш дивний вигляд.