Американская корпорация General Atomics провела лётные испытания ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper с системой искусственного интеллекта, которая умеет выбирать цели в автоматическом режиме.

Первые летные испытания состоялись на территории авиабазы ВВС США в штате Северная Дакота были признаны успешными, сообщает "Популярная механика".

Фото! "Фантастический джип" для ВВС США: как он выглядит

Каждым беспилотником Reaper в настоящее время управляют два человека: один оператор пилотирует аппарат, а второй работает с его сенсорами и вооружением.

Система искусственного интеллекта Agile Condor способна, по уверениям разработчиков, в полностью самостоятельном режиме обнаружить, например, человека, а также идентифицировать его как противника или "своего", используя в том числе алгоритмы распознавания лиц.

Задача обнаружения, распознавания и идентификации целей лежит на операторе вооружения — это довольно сложная и ответственная работа, к тому же у операторов на сегодняшний день крайне длительные смены из-за большой продолжительности полетов и дефицита кадров, который в ВВС США превысил уже 400 человек.

Agile Condor, предположительно, позволит решить эту проблему, сняв часть нагрузки на оператора вооружения, а в перспективе и сократить число людей, управляющих аппаратом, до одного.

Кроме того, разработчики считают, что массовое использование систем Agile Condor позволит снизить нагрузку на спутниковые каналы обмена информацией за счёт передачи данных только о важных целях.