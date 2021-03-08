У США високо оцінили український танк-амфібію Storm: чим вражає

Американське видання Motor1 написало схвальний відгук про українську розробку, яку нещодавно представили на оборонній виставці в Абу-Дабі (ОАЕ). Йдеться про унікальний танк-амфібію Storm, аналогів якому не існує у світі.

Українська компанія Highland Systems представила багатоцільовий важкоброньований військовий танк Strom на виставці IREX. У заході взяли участь понад 900 виробників військової техніки та озброєнь із 59 країн світу.

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За словами журналіста, танк-амфібія вітчизняного виробництва Storm насправді вражає своєю унікальністю, високою технологічністю та багатофункціональністю.



Унікальний танк-амфібія Storm / Фото Highland Systems

Про розробку

Танк-амфібія Storm – перший у світі гібридний багатофункціональний бронеавтомобіль, який працює на електродвигуні та може "плавати". Його розробила команда українських фахівців на чолі з конструктором Олександром Кузнєцовим. Повноцінний зразок створили в ОАЕ спільно з Streit Group.

Storm працює на гібридному силовому агрегаті великого діапазону. Електричний акумулятор заряджається на ходу завдяки дизельному генератору. Амфібія може працювати без підзарядки від 18 до 36 годин. На додаток, танк може працювати в повному електричному режимі до 3,5 годин, залежно від швидкості автомобіля.

Гібридна система виробляє до 2 500 кінських сил та тягне 8 000 кілограмів ваги. Така потужність дозволяє Storm досягати 140 кілометрів за годину на суші та 30 кілометрів за годину на воді. Він може навіть справлятися з хвилями, висота яких стягає 1,5 метра.

З огляду на те, що Storm є важко броньованим, він має захист від балістики, мін та СВВ до рівня STANAG 1 або 2. Крім того, він має функцію дистанційного управління, яка може автономно запускати танк,

– зазначає журналіст Джейкоб Оліва.

Автор статті висловив припущення, що незабаром ми зможемо побачити безпілотну версію Storm. Однак наразі танк-амфібія перебуває на етапі прототипа, тож доопрацювання й тестування продовжуватимуться надалі. Фахівці також розробляють Storm, який занурюватиметься під воду.