Американское издание Motor1 написало одобрительный отзыв об украинской разработке, которую недавно представили на оборонной выставке в Абу-Даби (ОАЭ). Речь идет об уникальном танке-амфибии Storm, аналогов которому не существует в мире.

Украинская компания Highland Systems представила многоцелевой тяжелобронированный военный танк Strom на выставке IREX. В мероприятии приняли участие более 900 производителей военной техники и вооружения из 59 стран мира.

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По словам журналиста, танк-амфибия отечественного производства Storm на самом деле поражает своей уникальностью, высокой технологичностью и многофункциональностью.



Уникальный танк-амфибия Storm / Фото Highland Systems

О разработке

Танк-амфибия Storm – первый в мире гибридный многофункциональный бронеавтомобиль, который работает на электродвигателе и может "плавать". Его разработала команда украинских специалистов во главе с конструктором Александром Кузнецовым. Полноценный образец создали в ОАЭ совместно с Streit Group.

Storm работает на гибридном силовом агрегате большого диапазона. Электрический аккумулятор заряжается на ходу благодаря дизельному генератору. Амфибия может работать без подзарядки от 18 до 36 часов. В дополнение, танк может работать в полном электрическом режиме до 3,5 часов, в зависимости от скорости автомобиля.

Гибридная система производит до 2 500 лошадиных сил и тянет 8 000 килограммов веса. Такая мощность позволяет Storm достигать 140 километров в час на суше и 30 километров в час на воде. Он может даже справляться с волнами, высота которых достигает 1,5 метра.

Учитывая то, что Storm является тяжелобронированным, он имеет защиту от баллистики, мин и самодельных взрывных устройств до уровня STANAG 1 или 2. Кроме того, он имеет функцию дистанционного управления, которая может автономно запускать танк,

– отмечает журналист Джейкоб Олива.

Автор статьи высказал предположение, что вскоре мы сможем увидеть беспилотную версию Storm. Однако пока танк-амфибия находится на этапе прототипа, поэтому доработки и тестирования будут продолжаться в дальнейшем. Специалисты также разрабатывают Storm, который сможет погружаться под воду.