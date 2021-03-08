В США высоко оценили украинский танк-амфибию Storm: чем поражает
Американское издание Motor1 написало одобрительный отзыв об украинской разработке, которую недавно представили на оборонной выставке в Абу-Даби (ОАЭ). Речь идет об уникальном танке-амфибии Storm, аналогов которому не существует в мире.
Источник:Motor1
Украинская компания Highland Systems представила многоцелевой тяжелобронированный военный танк Strom на выставке IREX. В мероприятии приняли участие более 900 производителей военной техники и вооружения из 59 стран мира.
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По словам журналиста, танк-амфибия отечественного производства Storm на самом деле поражает своей уникальностью, высокой технологичностью и многофункциональностью.
Уникальный танк-амфибия Storm / Фото Highland Systems
О разработке
Танк-амфибия Storm – первый в мире гибридный многофункциональный бронеавтомобиль, который работает на электродвигателе и может "плавать". Его разработала команда украинских специалистов во главе с конструктором Александром Кузнецовым. Полноценный образец создали в ОАЭ совместно с Streit Group.
Storm работает на гибридном силовом агрегате большого диапазона. Электрический аккумулятор заряжается на ходу благодаря дизельному генератору. Амфибия может работать без подзарядки от 18 до 36 часов. В дополнение, танк может работать в полном электрическом режиме до 3,5 часов, в зависимости от скорости автомобиля.
Гибридная система производит до 2 500 лошадиных сил и тянет 8 000 килограммов веса. Такая мощность позволяет Storm достигать 140 километров в час на суше и 30 километров в час на воде. Он может даже справляться с волнами, высота которых достигает 1,5 метра.
Учитывая то, что Storm является тяжелобронированным, он имеет защиту от баллистики, мин и самодельных взрывных устройств до уровня STANAG 1 или 2. Кроме того, он имеет функцию дистанционного управления, которая может автономно запускать танк,
– отмечает журналист Джейкоб Олива.
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