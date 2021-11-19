Командування морських систем ВМС США уклало угоду з General Dynamics Electric Boat (GDEB) щодо капітального ремонту субмарини. Очікується, що роботи будуть завершені до кінця літа 2022 року.

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Що передбачає ремонт

Попередньо, у межах ремонтних робіт фахівці:

проведуть струминне очищення та фарбування корпусу катера;

встановлять нові палуби та дошки надводного борту;

замінять внутрішнє освітлення;

замінять носові та кормові зони вільного затоплення.

Про Nautilus

Корабель USS Nautilus ввели в експлуатацію 30 вересня 1954 року. Він неодноразово перевершував усі можливі рекорди та досягав місць, раніше недоступних для підводних човнів. "Наутілус" вперше в історії здійснив транзит через Північний полюс під час операції "Сонячне світло". Тоді його екіпаж був удостоєний президентської нагороди.

Протягом багатьох років човен використовували для дослідження впливу збільшення підводної швидкості та витривалості. 3 березня 1980 року його було офіційно виведено з експлуатації та виключено з Реєстру військово-морських судів.

Наразі Nautilus – музей історії підводних човнів у Коннектикуті. Відвідувачі можуть ознайомитися з двома передніми відсіками корабля, що перебувають під управлінням автоматизованої системи. Субмарина має статус державної історичної пам'ятки.