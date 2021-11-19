Командование морских систем ВМС США заключило соглашение с General Dynamics Electric Boat (GDEB) по капитальному ремонту субмарины. Ожидается, что работы будут завершены до конца лета 2022 года.

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Что предполагает ремонт

Предварительно, в рамках ремонтных работ специалисты:

проведут струйную очистку и покраску корпуса катера;

установят новые палубы и доски надводного борта;

заменят внутреннее освещение;

заменят носовые и кормовые зоны свободного затопления.

О Nautilus

Корабль USS Nautilus был введен в эксплуатацию 30 сентября 1954 года. Он неоднократно превосходил все возможные рекорды и достигал мест, ранее недоступных для подлодок. "Наутилус" впервые в истории совершил транзит через Северный полюс во время операции "Солнечный свет". Тогда его экипаж был удостоен президентской награды.

В течение многих лет лодку использовали для исследования влияния увеличения подводной скорости и выносливости. 3 марта 1980 года он был официально выведен из эксплуатации и исключен из Реестра военно-морских судов.

Сейчас Nautilus – музей истории подводных лодок в Коннектикуте. Посетители могут ознакомиться с двумя передними отсеками корабля, которые находятся под управлением автоматизированной системы. Субмарина имеет статус государственного исторического памятника.