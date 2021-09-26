Вартість кожного корабля становить 341 мільйон доларів. Запуск головного фрегата запланований на 2023 рік. Також, до 2028 року ВМС Великої Британії передадуть 4 кораблі: Active, Bulldog, Campbeltown та Formidable.
Важливо Ізраїль розпочинає детальне проєктування корветів Reshef
Характеристики фрегата:
- ЗРК Ceptor компанії MBDA;
- 57-мм та дві 40-мм морські гармати Bofors;
- 4-координатна РЛС;
- вертоліт.
Type 31 буде працювати по всьому світу, що ще раз буде свідчити про наш намір стати глобальним Військово-морським флотом і провідною Військово-морською державою в Європі,
– зазначили представники флоту Великої Британії.