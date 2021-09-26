Вартість кожного корабля становить 341 мільйон доларів. Запуск головного фрегата запланований на 2023 рік. Також, до 2028 року ВМС Великої Британії передадуть 4 кораблі: Active, Bulldog, Campbeltown та Formidable.

Важливо Ізраїль розпочинає детальне проєктування корветів Reshef

Характеристики фрегата:

ЗРК Ceptor компанії MBDA;

57-мм та дві 40-мм морські гармати Bofors;

4-координатна РЛС;

вертоліт.

Type 31 буде працювати по всьому світу, що ще раз буде свідчити про наш намір стати глобальним Військово-морським флотом і провідною Військово-морською державою в Європі,

– зазначили представники флоту Великої Британії.

Зауважують, що програма є одним з пріоритетів Національної стратегії суднобудування. Проєкт забезпечить близько 1 250 робочих місць на підприємстві та 150 додаткових робочих місць для навчання персоналу.