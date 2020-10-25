У Массачусетському технологічному інституті США розробили незвичайну багаторазову захисну маску. Вона може знищувати майже всі віруси, які проходять через неї разом з повітрям.

Для цього пристрою використовують нагріту мідну сітку. Коли людина вдихає та видихає, повітря проходить через неї, а маска вбиває віруси, використовуючи тепло, повідомляє MIT News.

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Частинки вірусу у повітрі сповільнюються та інактивуються сіткою та високими температурами. Науковці провели математичне моделювання, аби визначити оптимальний діапазон температур, якого потрібно буде досягти для знищення коронавірусів.

Розробники зауважили, що винахід може стати у пригоді медичним працівникам. Крім цього, його можна використовувати у ситуаціях, коли складно дотримуватися соціального дистанціювання, зокрема – у переповненому транспорті.

Це абсолютно нова концепція. Маска не блокує вірус, а дозволяє йому проходити через себе, водночас уповільнює та інактивує його,

– наголосив професор Майкл Страно.

"Маски, які ми носимо зараз, призначені для захоплення частини вірусу. Вони справді пропонують захист, але ніхто не думає про інактивацію вірусу та стерилізацію повітря. Це мене здивувало", – пояснив він.



Інноваційна захисна маска / Фото Courtesy of the researchers

Дослідники розпочали створення прототипів і сподіваються незабаром розпочати їхнє тестування. Вони описали нову концепцію та дизайн у статті, яку розмістили на bioRxiv, сервері попереднього друку в інтернеті, а також подали статтю до рецензованого журналу.