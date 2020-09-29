Чеські вчені розробили інноваційні фільтри для вентиляційних систем, які допоможуть боротися з розповсюдженням COVID-19. Над прототипом винаходу декілька місяців працювали інженери з університету в Празі.

Як це працює?

Чеські інженери опиралися на дослідження французьких вчених з університету Екс-Марсель, які запевняють, що коронавірус може гинути при температурі + 92° протягом 15 хвилин, розповідає Радіо Свобода.

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Коли почалася пандемія наш факультет закликав усіх, аби ми використали свої знання у боротьбі з вірусом. У нас був досвід з нагріванням різних видів текстилю і ми подумали, що з цього може щось вийти. Для виготовлення перших прототипів ми використали матеріали, які вдалося взяти з майстерні до оголошення карантину, – відзначив керівник групи винахідників Лукаш Войтєх.

Інноваційний фільтр складається з двох шарів, що можуть проводити струм. Між ними розміщена нанотканина, яку можна нагрівати до 92 градусів протягом 15-20 хвилин. Так, прилад під'єднується до струму у 12 вольт, пояснюють розробники.

Команда із трьох інженерів працювала над прототипом фільтру віддалено. Обговорення деталей винаходу відбувалося по скайпу. Вже за три місяці винахідники змогли створити абсолютно робочий прототип.

Аби нагріти поверхню фільтру достатньо всього 12 вольті. Тобто, по суті, ми нагріваємо та стерилізуємо фільтр електричним струмом. Принцип такий самий, як і в інших типів фільтрів, які стерилізують за допомогою мікрохвильової печі. Наша ж технологія дозволить робити це у промислових масштабах, – розповідає Войтєх.

Група винахідників додає, що наразі ведуться переговори з науковцями про перевірку ефективності винаходу проти COVID-19 в умовах лабараторії. Коли прилад успішно пройде перевірку, а фахівці доведуть, що він може нейтралізувати коронавірус – група дослідників запропонує свою розробку компаніям в усьому світі.

Насамкінець, чеські інженери відзначають, що дані фільтри можна використовувати у системах вентиляції домівок, офісних приміщень та автомобілей. У разі успішних результатів тестувань, розробники планують створити на основі фільтрів засоби індивідуального захисту.