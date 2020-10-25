В Массачусетском технологическом институте США разработали необычную многократную защитную маску. Она может уничтожать почти все вирусы, которые проходят через нее вместе с воздухом.

Для устройства используют нагретую медную сетку. Когда человек вдыхает и выдыхает, воздух проходит через нее, а маска убивает вирусы, используя тепло, сообщает MIT News.

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Частицы вируса в воздухе замедляются и инактивируются сеткой и высокими температурами. Ученые провели математическое моделирование, чтобы определить оптимальный диапазон температур, который нужно будет достичь для уничтожения коронавирусов.

Разработчики отметили, что изобретение может пригодиться медицинским работникам. Кроме этого, его можно использовать в ситуациях, когда сложно соблюдать социального дистанцирования, в частности – в переполненном транспорте.

Это совершенно новая концепция. Маска не блокирует вирус, а позволяет ему проходить через себя, одновременно замедляет и инактивирует его,

– отметил профессор Майкл Страно.

"Маски, которые мы носим сейчас, предназначенные для захвата части вируса. Они действительно предлагают защиту, но никто не думает об инактивации вируса и стерилизацию воздуха. Это меня удивило", – пояснил он.



Инновационная защитная маска / Фото Courtesy of the researchers

Исследователи начали создание прототипов и надеются вскоре начать их тестирование. Они описали новую концепцию и дизайн в статье, которую разместили на bioRxiv, сервере предыдущего печати в интернете, а также подали статью в рецензируемого журнала.