Американська компанія Cradlewise створила дитячу колиску зі штучним інтелектом. Це – чудова розробка для новоспечених батьків. Вона допоможе малюку якнайдовше дрімати.

Як це працює

У арку над ліжечком вбудували монітор та камеру, аби батьки могли постійно спостерігати за дитиною, про це повідомляє видання Engadget.

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Колиска від Cradlewise вивчає схеми сну дитини і реагує, коли вона починає прокидатися. Ліжечко автоматично заколисує її, перш ніж вона починає метушитися або плакати.

Як тільки малюк знову засинає, колиска перестає рухатися. За бажання можна використати опцію відтворювання музики. Ліжечко вивчає особливості дитини та її улюблені звуки, аби створити індивідуальний "рецепт сну".

Як працює розумна колиска від Cradlewise: дивіться відео

Що ще вміє розумна колиска

Через монітор, яким оснащена колиска, батьки можуть спостерігати за дітьми за допомогою спеціальної програми. Додаток також аналізує те, як малюк спить та надсилає відповідні сповіщення.



Інноваційну колиску представили американські розробники / Фото Cradlewise

Крім цього, ліжечко також реагуватиме і на руки батьків, розміщені перед датчиком. Тому не доведеться шукати смартфон посеред ночі, аби відрегулювати функції для колиски.

Довідка. У Cradlewise вже успішно завершили бета-тестування винаходу, його провели у Сан-Франциско. За попередніми прогнозами, передзамовлення на дитяче ліжечко відкриють в березні.