Японська компанія Honda створила робота Ropot, який допомагатиме дітям добиратися до школи чи дому без дорослих та оберігатиме від ДТП. Розробники представили його як "робота-радника з питань безпеки руху".

Цей пристрій, який однозначно сподобається малечі, кріпиться на ремінці рюкзака прямо на плечі дитини, про це пише Jalopnik.

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Що вміє Ropot

Спочатку хтось з дорослих повинен прогулятися з дитиною маршрутом, який згодом вона долатиме без них. Так вдасться запрограмувати робота на конкретні пішохідні переходи.

Важливо! Коли дитина вперше прибуде на пішохідний перехід сама, Ropot подасть їй сповіщення, нагадуючи уважно подивитися ліворуч та праворуч.

У маленького робота також є датчик виявлення транспортного засобу. Він гуде, якщо позаду наближається машина. Тому дитина може зупинитися, поки не проїде авто, а потім продовжити рух.

Як виглядає мініатюрний Ropot, який оберігатиме дітей від ДТП: дивіться відео Honda

Як з'явилась така ідея

Згідно з дослідженнями, японські діти у віці 7 років часто ходять самі до школи. Це спричиняє проблему безпеки, адже вони вперше стикаються з дорожнім рухом.

Дайсуке Кірю з Honda R&D, який придумав Ropot, пояснив, звідки черпав натхнення для створення робота. Він підкреслив, що показники безпеки автомобілів справді з кожним днем ​​покращуються.

Однак я був вражений, коли дізнався, що багато маленьких дітей стають жертвами ДТП. У мене теж були діти такого віку, тому я відчув, що мушу щось робити. Це стало каталізатором розвитку Ropot,

– наголосив Кірю.

Оскільки мініатюрний робот Ropot також має вбудований GPS, він дозволяє рідним відстежувати рух дитини на шляху до школи чи додому.