"Ангел-охоронець": Honda представила мініатюрного робота для дітей – відео
Японська компанія Honda створила робота Ropot, який допомагатиме дітям добиратися до школи чи дому без дорослих та оберігатиме від ДТП. Розробники представили його як "робота-радника з питань безпеки руху".
Цей пристрій, який однозначно сподобається малечі, кріпиться на ремінці рюкзака прямо на плечі дитини, про це пише Jalopnik.
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Що вміє Ropot
Спочатку хтось з дорослих повинен прогулятися з дитиною маршрутом, який згодом вона долатиме без них. Так вдасться запрограмувати робота на конкретні пішохідні переходи.
У маленького робота також є датчик виявлення транспортного засобу. Він гуде, якщо позаду наближається машина. Тому дитина може зупинитися, поки не проїде авто, а потім продовжити рух.
Як виглядає мініатюрний Ropot, який оберігатиме дітей від ДТП: дивіться відео Honda
Як з'явилась така ідея
Згідно з дослідженнями, японські діти у віці 7 років часто ходять самі до школи. Це спричиняє проблему безпеки, адже вони вперше стикаються з дорожнім рухом.
Дайсуке Кірю з Honda R&D, який придумав Ropot, пояснив, звідки черпав натхнення для створення робота. Він підкреслив, що показники безпеки автомобілів справді з кожним днем покращуються.
Однак я був вражений, коли дізнався, що багато маленьких дітей стають жертвами ДТП. У мене теж були діти такого віку, тому я відчув, що мушу щось робити. Це стало каталізатором розвитку Ropot,
– наголосив Кірю.
Оскільки мініатюрний робот Ropot також має вбудований GPS, він дозволяє рідним відстежувати рух дитини на шляху до школи чи додому.
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