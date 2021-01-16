Американская компания Cradlewise создала детскую колыбель с искусственным интеллектом. Это – замечательная разработка для новоиспеченных родителей. Она поможет малышу как можно дольше дремать.

Как это работает

В арку над кроваткой встроили монитор и камеру, чтобы родители могли постоянно наблюдать за ребенком, об этом сообщает издание Engadget.

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Колыбель от Cradlewise изучает схемы сна ребенка и реагирует, когда он начинает просыпаться. Кроватка автоматически укачивает его, прежде чем он начинает суетиться или плакать.

Как только малыш снова засыпает, колыбель перестает двигаться. При желании можно использовать опцию воспроизведения музыки. Кроватка изучает особенности ребенка и его любимые звуки, чтобы создать индивидуальный "рецепт сна".

Как работает умная колыбель от Cradlewise: смотрите видео​

Что еще умеет умная колыбель

Благодаря монитору, которым оснащена колыбель, родители могут наблюдать за детьми с помощью специальной программы. Приложение также анализирует то, как малыш спит и направляет соответствующие уведомления.



Инновационную колыбель представили американские разработчики / Фото Cradlewise

Кроме этого, кроватка также реагировать и на движения рук, размещенных перед датчиком. Поэтому не придется искать смартфон посреди ночи, чтобы отрегулировать функции для колыбели.

Справка. В Cradlewise уже успешно завершили бета-тестирование изобретения, его провели в Сан-Франциско. По предварительным прогнозам, предзаказ на детскую кроватку откроют в марте 2020.