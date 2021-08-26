Компанії інвестували у проєкт 6,5 мільйона доларів. Очікується, що це буде справді революційна силова установка для електричних літаків.

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Деталі

Сертифікована FAA воднева система дозволить електричному літаку:

нести на борту в кілька разів більше енергії;

значно підвищивши тривалість польоту;

здійснювати швидку дозаправку.

В межах угоди розроблять 5 систем водневих паливних елементів потужністю 650 кВт, які будуть інтегровані до складу електричного гелікоптера PA-890 Piasecki Aircraft.

Компанія HyPoint стверджує, що її система паливних елементів з турбонаддувом і повітряним охолодженням зможе забезпечити питому потужність до 2 000 Вт на кілограм. Для порівняння, це більше ніж в три рази перевищує питому потужність традиційних паливних елементів (з рідинним охолодженням). Крім того, потужність до 1 500 ват-годин на кілограм щільності енергії дозволить подорожувати на великі відстані. Відомо, що сьогодні літієві акумулятори рідко перевищують позначку 300 ват-година на кілограм.

За даними HyPoint, легка система паливних елементів вже пройшла випробування лабораторних прототипів. Встановили, що вона здатна генерувати достатньо безперервної потужності для задоволення енергоємних вимог вертикального зльоту і посадки – вона не потребує важкої буферної батареї.

Успіх відкриє шлях для співпраці з іншими виробниками eVTOL з платформами різних розмірів, щоб забезпечити широке застосування цієї технології,

– відзначає гендиректор Piasecki Aircraft Джон П'ясецкі.

Партнери мають на меті розробити повномасштабні системи протягом двох років. Сертифікація запланована на 2024 рік, а виконання замовлень клієнтів (325 одиниць) розпочнеться з 2025 року.