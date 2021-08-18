Проєкт є результатом співпраці Universal Hydrogen, magniX, Plug Power та AeroTEC. Комерційне обслуговування водневих авіалайнерів заплановане на 2025 рік.

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Водневі технології вже привернули увагу численних компаній. Зокрема, технологію з нульовим викидом вуглецю розробляють Ravn Alaska, Icelandair та Air Nostrum. Вони підписали угоду з Universal Hydrogen про наміри перетворити чинні й майбутні автопарки в водневі силові агрегати. Крім того, передбачені довгострокові контракти на поставку водневого палива з використанням модульної розподільної мережі Universal Hydrogen.

воднева технологія буде заснована на електричних силових установках magniX;

паливні елементи забезпечуватиме Plug Power;

діяльністю по переобладнанню літаків, льотними випробуваннями та сертифікацією керуватиме AeroTEC.

Президент головного виконавчого директора Aerospace Futures Alliance Емілі Уіттман переконана, що проєкт кардинально змінює правила гри для держави й авіації в цілому.

"Команди продемонстрували чіткий і надійний шлях до безвуглецевої авіації в найближчому майбутньому. Можливості для авіаційного сектора нашої держави величезні", – додала вона.