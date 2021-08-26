Компании инвестировали в проект 6,5 миллиона долларов. Ожидается, что это будет действительно революционная силовая установка для электрических самолетов.

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Детали

Сертифицирована FAA водородная система позволит электрическому самолету:

нести на борту в несколько раз больше энергии;

значительно повысив продолжительность полета;

осуществлять быструю дозаправку.

В рамках соглашения разработают 5 систем водородных топливных элементов мощностью 650 кВт, которые будут интегрированы в состав электрического вертолета PA-890 Piasecki Aircraft.

Компания HyPoint утверждает, что ее система топливных элементов с турбонаддувом и воздушным охлаждением сможет обеспечить удельную мощность до 2 000 Вт на килограмм. Для сравнения, это больше чем в три раза превышает удельную мощность традиционных топливных элементов (с жидкостным охлаждением). Кроме того, мощность до 1 500 ватт-часов на килограмм плотности энергии позволит путешествовать на большие расстояния. Известно, что сегодня литиевые аккумуляторы редко превышают отметку 300 ватт-час на килограмм.

По данным HyPoint, легкая система топливных элементов уже прошла испытания лабораторных прототипов. Установили, что она способна генерировать достаточно непрерывной мощности для удовлетворения энергоемких требований вертикального взлета и посадки – она ​​не требует тяжелой буферной батареи.

Успех откроет путь для сотрудничества с другими производителями eVTOL с платформами различных размеров, чтобы обеспечить широкое применение этой технологии,

– отмечает гендиректор Piasecki Aircraft Джон Пьясецки.

Партнеры имеют целью разработать полномасштабные системы в течение двух лет. Сертификация запланирована на 2024, а выполнение заказов клиентов (325 единиц) начнется с 2025 года.