У США пропонують ізоляцію у глиняній хатинці зі стінами з 3D-принтеру: фото

Студія Emerging Objects побудувала у США глиняну хатину для тих, кому потрібно ізолюватися через COVID-19. Стіни будівлі надруковані на 3D-принтері.

Оригінальне житло, розраховане для комфортного проживання 2 людей, отримало назву Casa Covida. Воно розташоване у долині Сан-Луїс в штаті Колорадо.

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Компанія хотіла продемонструвати, як можна поєднати технологію минулого і сьогодення. Й показати, що таке житло може бути затишним.

Крім цього, студія Emerging Objects також створила спеціальне програмне забезпечення для проєкту. Воно отримало назву Potterware.

Що всередині Casa Covida

Там є кухня з глиняними лавами та місце під вогнище, аби зігріватися у холодні ночі та готувати їжу.

з глиняними лавами та місце під вогнище, аби зігріватися у холодні ночі та готувати їжу. Підлога ванни вимощена річковими каменями. Туди поступає вода з-під гірського ландшафту пустелі.

вимощена річковими каменями. Туди поступає вода з-під гірського ландшафту пустелі. Спальня оброблена дошками з гірської сосни – екологічної деревини, пошкодженої сосновими жуками.

оброблена дошками з гірської сосни – екологічної деревини, пошкодженої сосновими жуками. У глиняної хатинки немає постійного даху. Проте можна встановити надувний у разі дощу чи снігу.

Наразі немає інформації про те, як придбати або орендувати будиночок. Також поки не називають, у скільки це може обійтися.

Експериментальне житло Casa Covida у США / Фото Emerging Objects

Що друкували на 3D-принтері

Стіни оригінального будинку виготовлені з надрукованого на 3D-принтері саману. Це будівельний матеріал або ж необпалена цегла, виготовлена з піску, мулу, глини й води.

Для будівництва саман просіювали вручну й перемішували за допомогою цементного змішувача перед тим, як "закачати" у роботизований принтер SCARA.

SCARA – досить легкий пристрій для того, аби його могли переносити 2 людей. Керувати ним можна віддалено, спеціаліст робить це за допомогою мобільного телефону.

Emerging Objects також використовували 3D-друк для створення деяких об'єктів домашнього вжитку для Casa Covida. Наприклад – дверних ручок.