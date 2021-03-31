Студия Emerging Objects построила в США глиняную хижину для тех, кому нужно изолироваться через COVID-19. Стены здания напечатаны на 3D-принтере.

Оригинальное жилье, рассчитанное для комфортного проживания 2 человек, получило название Casa Covida. Оно расположено в долине Сан-Луис в штате Колорадо.

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Компания хотела продемонстрировать, как можно совместить технологию прошлого и настоящего. И показать, что такое жилье может одновременно быть уютным.

Кроме этого, студия Emerging Objects также создала специальное программное обеспечение для проекта. Оно получило название Potterware.

Обратите внимание! Пока нет информации о том, как приобрести или арендовать домик. Также пока не называют, во сколько это может обойтись.

Что внутри Casa Covida

Там есть кухня с глиняными рядами и место под костер, чтобы согреваться в холодные ночи и готовить еду.

с глиняными рядами и место под костер, чтобы согреваться в холодные ночи и готовить еду. Пол ванны вымощен речными камнями. Туда поступает вода из-под горного ландшафта пустыни.

вымощен речными камнями. Туда поступает вода из-под горного ландшафта пустыни. Спальня отделана досками с горной сосны – экологической древесины, поврежденной сосновыми жуками.

отделана досками с горной сосны – экологической древесины, поврежденной сосновыми жуками. В глиняной хижины нет постоянной крыши. Однако можно установить надувную в случае дождя или снега.

Экспериментальное жилье Casa Covida в США / Фото Emerging Objects

Что печатали на 3D-принтере

Стены домика изготовлены из напечатанного на 3D-принтере самана. Это строительный материал – необожженный кирпич, изготовленный из песка, ила, глины и воды.

Интересно! Для строительства саман просеивали вручную и перемешивали с помощью цементного смесителя перед тем, как "закачать" в роботизированный принтер SCARA.

SCARA – достаточно легкое устройство для того, чтобы его могли переносить 2 человека. Управлять им можно удаленно, специалист делает это с помощью мобильного телефона.

Emerging Objects также использовали 3D-принтер для создания некоторых объектов домашнего обихода для Casa Covida. Например – дверных ручек.