В США предлагают изоляцию в глиняной хижине со стенами из 3D-принтера: фото
Студия Emerging Objects построила в США глиняную хижину для тех, кому нужно изолироваться через COVID-19. Стены здания напечатаны на 3D-принтере.
Источник:Dezeen
Оригинальное жилье, рассчитанное для комфортного проживания 2 человек, получило название Casa Covida. Оно расположено в долине Сан-Луис в штате Колорадо.
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Компания хотела продемонстрировать, как можно совместить технологию прошлого и настоящего. И показать, что такое жилье может одновременно быть уютным.
Кроме этого, студия Emerging Objects также создала специальное программное обеспечение для проекта. Оно получило название Potterware.
Что внутри Casa Covida
- Там есть кухня с глиняными рядами и место под костер, чтобы согреваться в холодные ночи и готовить еду.
- Пол ванны вымощен речными камнями. Туда поступает вода из-под горного ландшафта пустыни.
- Спальня отделана досками с горной сосны – экологической древесины, поврежденной сосновыми жуками.
- В глиняной хижины нет постоянной крыши. Однако можно установить надувную в случае дождя или снега.
Экспериментальное жилье Casa Covida в США / Фото Emerging Objects
Что печатали на 3D-принтере
Стены домика изготовлены из напечатанного на 3D-принтере самана. Это строительный материал – необожженный кирпич, изготовленный из песка, ила, глины и воды.
SCARA – достаточно легкое устройство для того, чтобы его могли переносить 2 человека. Управлять им можно удаленно, специалист делает это с помощью мобильного телефона.
Emerging Objects также использовали 3D-принтер для создания некоторых объектов домашнего обихода для Casa Covida. Например – дверных ручек.
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