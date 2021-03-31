Студія Emerging Objects побудувала у США глиняну хатину для тих, кому потрібно ізолюватися через COVID-19. Стіни будівлі надруковані на 3D-принтері.

Оригінальне житло, розраховане для комфортного проживання 2 людей, отримало назву Casa Covida. Воно розташоване у долині Сан-Луїс в штаті Колорадо.

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Компанія хотіла продемонструвати, як можна поєднати технологію минулого і сьогодення. Й показати, що таке житло може бути затишним.

Крім цього, студія Emerging Objects також створила спеціальне програмне забезпечення для проєкту. Воно отримало назву Potterware.

Зверніть увагу! Наразі немає інформації про те, як придбати або орендувати будиночок. Також поки не називають, у скільки це може обійтися.

Що всередині Casa Covida

Там є кухня з глиняними лавами та місце під вогнище, аби зігріватися у холодні ночі та готувати їжу.

з глиняними лавами та місце під вогнище, аби зігріватися у холодні ночі та готувати їжу. Підлога ванни вимощена річковими каменями. Туди поступає вода з-під гірського ландшафту пустелі.

вимощена річковими каменями. Туди поступає вода з-під гірського ландшафту пустелі. Спальня оброблена дошками з гірської сосни – екологічної деревини, пошкодженої сосновими жуками.

оброблена дошками з гірської сосни – екологічної деревини, пошкодженої сосновими жуками. У глиняної хатинки немає постійного даху. Проте можна встановити надувний у разі дощу чи снігу.

Експериментальне житло Casa Covida у США / Фото Emerging Objects

Що друкували на 3D-принтері

Стіни оригінального будинку виготовлені з надрукованого на 3D-принтері саману. Це будівельний матеріал або ж необпалена цегла, виготовлена з піску, мулу, глини й води.

Цікаво! Для будівництва саман просіювали вручну й перемішували за допомогою цементного змішувача перед тим, як "закачати" у роботизований принтер SCARA.

SCARA – досить легкий пристрій для того, аби його могли переносити 2 людей. Керувати ним можна віддалено, спеціаліст робить це за допомогою мобільного телефону.

Emerging Objects також використовували 3D-друк для створення деяких об'єктів домашнього вжитку для Casa Covida. Наприклад – дверних ручок.