У США пропонують ізоляцію у глиняній хатинці зі стінами з 3D-принтеру: фото
Студія Emerging Objects побудувала у США глиняну хатину для тих, кому потрібно ізолюватися через COVID-19. Стіни будівлі надруковані на 3D-принтері.
Джерело:Dezeen
Оригінальне житло, розраховане для комфортного проживання 2 людей, отримало назву Casa Covida. Воно розташоване у долині Сан-Луїс в штаті Колорадо.
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Компанія хотіла продемонструвати, як можна поєднати технологію минулого і сьогодення. Й показати, що таке житло може бути затишним.
Крім цього, студія Emerging Objects також створила спеціальне програмне забезпечення для проєкту. Воно отримало назву Potterware.
Що всередині Casa Covida
- Там є кухня з глиняними лавами та місце під вогнище, аби зігріватися у холодні ночі та готувати їжу.
- Підлога ванни вимощена річковими каменями. Туди поступає вода з-під гірського ландшафту пустелі.
- Спальня оброблена дошками з гірської сосни – екологічної деревини, пошкодженої сосновими жуками.
- У глиняної хатинки немає постійного даху. Проте можна встановити надувний у разі дощу чи снігу.
Експериментальне житло Casa Covida у США / Фото Emerging Objects
Що друкували на 3D-принтері
Стіни оригінального будинку виготовлені з надрукованого на 3D-принтері саману. Це будівельний матеріал або ж необпалена цегла, виготовлена з піску, мулу, глини й води.
SCARA – досить легкий пристрій для того, аби його могли переносити 2 людей. Керувати ним можна віддалено, спеціаліст робить це за допомогою мобільного телефону.
Emerging Objects також використовували 3D-друк для створення деяких об'єктів домашнього вжитку для Casa Covida. Наприклад – дверних ручок.
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