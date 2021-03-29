Експерти підрахували, скільки доведеться витратити, аби впродовж 30 днів у майбутньому жити на Місяці. За попередніми прогнозами, ця сума сягатиме 325 067 доларів.

Відповідні розрахунки провели експерти аналітичного порталу Money. Зауважимо, що станом на 29 березня це – приблизно 9 090 199 гривень.

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Аналітики презентували перший в історії посібник "Як отримати іпотеку на Місяці". Насамперед наголосили, що життя на супутнику Землі створює низку проблем.

Довідка. Звичайні вікна з ними не впораються, а спорудження будинку, який адаптуватиметься під екстремальні погодні умови та невагомість, може обійтися у кругленьку суму.

Тому важливо розуміти, у скільки обійдеться не лише власність на Місяці, а й ціна способу життя. Знадобляться, наприклад, повітряні ущільнювачі, ізоляція та органічні джерела енергії.



Посібник "Іпотека на Місяці" / Фото Money

Кредитні експерти підрахували, якщо брати кредит під 10% на спорудження будинку, то упродовж 25 років потрібно буде виплачувати по 325 тисяч доларів.

Цікаво! Загальна вартість будівництва оселі на Місяці сягатиме понад 48 мільйонів доларів. Проте при врахуванні націнки на нерухомість ця сума може зрости до 61 мільйона.

Як розраховували вартість будинку

Аналітики порталу Money врахували низку факторів, аби розрахувати приблизну вартість будинку на супутнику Землі. До уваги брали, зокрема, вартість:

сировини, необхідної для будівництва будинку;

спеціальних матеріалів для будівництва за межами Землі;

послуг астронавтів, які б займалися спорудженням будинку;

Цікаво! Аби побудувати будинок на Місяці, площею у 76 квадратних метрів, потрібно щонайменше 26 робочих разом з інструментами, обладнанням і матеріалами.

транспортування матеріалів на Місяць;

перевезення вантажу на поверхню супутника.

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Як адаптуватися до нового способу життя

Експерти зауважили, аби виробляти електроенергію на супутнику Землі, потрібен невеликий ядерний реактор. Такий обійдеться у близько 1,3 мільярда доларів.

Альтернативою будуть 34 сонячні панелі. Вони зможуть генерувати достатньо енергії для обслуговування 1 будинку. Це обійдеться значно дешевше – 23 616 доларів,

– зазначили у Money.

Там також пояснили, що середньостатистичній родині, яка складається з 4 людей, буде потрібно 7 спеціальних теплиць, аби забезпечити себе 1,1 тонною їжі.

"Для стабільного росту врожаю та особистих потреб необхідно 5,9 тонни води. Її можна виробити, очистивши та повторно використовуючи рідкі відходи", – зауважили експерти.

Зверніть увагу! Наразі все це – лише попередні припущення аналітиків Money. Адже перш ніж колонізація Місяця стане реальною, може пройти дуже багато часу.