У США продають безвідходне мило: упаковку можна розчинити прямо у душі
Американці створили безвідходне мило під брендом Plus. Його продають у вигляді сухої пластини, яка перетворюється у піну, коли на неї потрапляє вода.
Джерело:Fast Company
У одній упаковці – 16 одноразових пластинок за 16,50 доларів (приблизно 448 гривень). Після використання її можна кинути у душ чи ванну й вона повністю розчиниться в каналізації.
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Хто заснував Plus
- Кетрін Вудрафф. Раніше вона працювала у компанії Banza, що виробляє макарони з нуту.
- Джулі Шотт та Браян Бордейнік. Вони – засновники Starface, що виготовляє засоби по догляду за шкірою.
Подробиці про бренд від засновників
Вони прагнуть розв'язати одразу 2 основні проблеми, пов'язані зі звичайними засобами для миття тіла: екологічні витрати на транспортування води та одноразову пластикову упаковку.
Як і у випадку з будь-якими інноваціями, особливо у галузі сталого розвитку, на них встановлюється досить висока ціна, тим більше на етапі виходу на ринок,
– пояснила Вудрафф.
Водночас співзасновниця бренду запевнила, що у міру зростання й масштабування компанія намагатиметься зробити все, аби продукт став доступнішим для споживачів.
Переваги мила від Plus
Джулі Шотт зауважила, що звичайне мило важче доставити, аніж пластинки, які "практично невагомі". Вона порівняла доставку мила з відправленням поштового листа.
Мило надсилають у біомішечку на блискавці, який можна компостувати у домашніх або промислових умовах. Те ж саме можна зробити поштовою упаковкою, у якій його отримують.
Упаковка Plus повністю розчиняється в воді: текст на ній друкують спеціальним розчинним чорнилом. Деревна маса виготовлена з сировини, схваленої Лісовою опікунською радою США.
У компанії сподіваються, що інші бренди братимуть з них приклад. Зокрема – зміняти свої упаковки та перейдуть на виробництво продуктів, які потребують використання меншої кількості води.
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