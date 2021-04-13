В США продают безотходное мыло: упаковку можно растворить прямо в душе
Американцы создали безотходное мыло под брендом Plus. Его продают в виде сухой пластины, которая превращается в пену, когда на нее попадает вода.
Источник:Fast Company
В одной упаковке – 16 одноразовых пластинок за 16,50 долларов (примерно 448 гривен). После использования ее можно бросить в душ или ванну и она полностью растворится в канализации.
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Кто основал Plus
- Кэтрин Вудрафф. Ранее она работала в компании Banza, что производит макароны из нута.
- Джули Шотт и Брайан Бордейник. Они – основатели Starface, что производит средства по уходу за кожей.
Подробности о бренде от учредителей
Они стремятся решить сразу 2 основные проблемы, связанные с обычными средствами для мытья тела: экологические затраты на транспортировку воды и одноразовую пластиковую упаковку.
Как и в случае с любыми инновациями, особенно в области устойчивого развития, на них устанавливается достаточно высокая цена, тем более на этапе выхода на рынок,
– пояснила Вудрафф.
В то же время соучредитель бренда заверила, что по мере роста и масштабирования компания постарается сделать все, чтобы продукт стал более доступным для потребителей.
Преимущества мыла от Plus
Джули Шотт отметила, что обычное мыло труднее доставить, чем пластинки, которые "практически невесомые". Она сравнила доставку мыла с отправлением почтового письма.
Мыло присылают в биомешке на молнии, который можно компостировать в домашних или промышленных условиях. То же самое можно сделать почтовой упаковкой, в которой его получают.
Упаковка Plus полностью растворяется в воде: текст на ней печатают специальными растворимыми чернилами. Древесная масса изготовлена из сырья, одобренного Лесным попечительским советом США.
В компании надеются, что другие бренды будут брать с них пример. В частности – сменять свои упаковки и перейдут на производство продуктов, которые требуют использования меньшего количества воды.
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