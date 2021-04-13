Американцы создали безотходное мыло под брендом Plus. Его продают в виде сухой пластины, которая превращается в пену, когда на нее попадает вода.

В одной упаковке – 16 одноразовых пластинок за 16,50 долларов (примерно 448 гривен). После использования ее можно бросить в душ или ванну и она полностью растворится в канализации.

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Кто основал Plus

Кэтрин Вудрафф. Ранее она работала в компании Banza, что производит макароны из нута.

Ранее она работала в компании Banza, что производит макароны из нута. Джули Шотт и Брайан Бордейник. Они – основатели Starface, что производит средства по уходу за кожей.

Подробности о бренде от учредителей

Они стремятся решить сразу 2 основные проблемы, связанные с обычными средствами для мытья тела: экологические затраты на транспортировку воды и одноразовую пластиковую упаковку.

Как и в случае с любыми инновациями, особенно в области устойчивого развития, на них устанавливается достаточно высокая цена, тем более на этапе выхода на рынок,

– пояснила Вудрафф.

В то же время соучредитель бренда заверила, что по мере роста и масштабирования компания постарается сделать все, чтобы продукт стал более доступным для потребителей.

Интересно! В Plus подчеркнули, что продукт бренда требует на 38% меньше использования воды, чем традиционные средства в бутылках. А выбросы углерода при его транспортировке сокращаются на 80%.

Преимущества мыла от Plus

Джули Шотт отметила, что обычное мыло труднее доставить, чем пластинки, которые "практически невесомые". Она сравнила доставку мыла с отправлением почтового письма.

Мыло присылают в биомешке на молнии, который можно компостировать в домашних или промышленных условиях. То же самое можно сделать почтовой упаковкой, в которой его получают.

Упаковка Plus полностью растворяется в воде: текст на ней печатают специальными растворимыми чернилами. Древесная масса изготовлена ​​из сырья, одобренного Лесным попечительским советом США.

В компании надеются, что другие бренды будут брать с них пример. В частности – сменять свои упаковки и перейдут на производство продуктов, которые требуют использования меньшего количества воды.