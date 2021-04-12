Львів'янин Олесь Москальчук заснував екологічний бренд Stay slowly. Він створює одяг та речі із нестандартних метеріалів, які залишаються після виробництва "цікавих речей".

У пріоритеті бренду – нестандартні матеріали, технологічні, з цікавими характеристиками. Їхній список постійно оновлюється та поповнюється.

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На сайті зазначено, що мета проєкту – звернути увагу на те, що кожна річ має значно довший життєвий шлях, аніж здається на перший погляд

Вартує ґрунтовніше підходити до купівлі речей та одягу – мовиться про підтримку усвідомленого бізнесу, локального виробника, про ідейне підґрунтя,

– наголосили у Stay slowly.

"Ідея полягає у створенні унікальних продуктів завдяки поєднанню технологічних матеріалів, які залишаються на виробництвах в Україні", – додали там.

Матеріал Skytex

Це – міцний нейлон, який бренд отримує від українських виробництв парапланів. У Stay slowly пояснили, що він має доволі незвичні характеристики. А саме:

прозорий, особливо світлі кольори (вміст сумки, який ближче до стінки, просвічується);

шелестить, білий колір гучніше, кольорові – менше;

має вологозахищене покриття, є дуже міцним.

Речі від Stay slowly / Фото з сайту українського бренду