Американська компанія Triton Submarines розробила приватну субмарину Triton 3300/6. Підводний човен, який описують як "салон під водою", обійшовся власнику у 5,5 мільйонів доларів.

Він має найбільший у світі прозорий акриловий відсік, завдяки якому відкривається захопливий панорамний вид, про це повідомляє Yanko Design.

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Підводний човен може занурюватися на глибину до 1 000 метрів. Він розрахований на комфортне перебування всередині 6 людей – пілота та 5 пасажирів. Інтер'єр субмарини – шкіряний.

Розробники наголосили, що її розміри – пропорційні салону приватного літака Cessna Citation CJ2. Тож пасажири можуть відчути "розкішний комфорт" та відпочити на своєму "сидінні клубного класу".

Цього разу ми зосереджували увага на розкоші, а не на надзвичайній глибині. Я особливо пишаюся рівнем комфорту, якого ми досягли,

– підкреслив Джон Рамсей, головний дизайнер Triton.

Транспорт оснащений кондиціонером, освітленням та кнопками управління – усе розміщено під пасажирськими сидіннями, а також позаду них. Підводний човен виготовляють у кольорі Tiffany.

Як виглядає новітня розробка Triton Submarines: дивіться фото

Хто власник – невідомо

"Ми надзвичайно вдячні власнику за те, що він надав нам можливість побудувати цей перший Triton 3300-6 і поділився його гордістю за дивовижний результат, досягнутий нашою командою", – зазначив Патрік Лахі, президент компанії.

Цікаво! У Triton Submarines не розкрили особу власника нового підводного човна. Проте заявили, що субмарина буде пересуватися по водах у всьому світі.

У планах компанії на найближче майбутнє – робота над Triton 1650/7 Configurable. Це версія субмарини 3300-6, яка буде занурюватися на 500 метрів. Вона зможе вмістити до 7 людей.