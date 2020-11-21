Гігантська застібка-блискавка: японець створив унікальний катер – фото, відео
Японський дизайнер Ясухіро Сузукі створив катер Zipper Fastener Ship, форма якого нагадує величезну застібку-блискавку для одягу чи взуття.
Новий дизайн судна розробник представив на виставці Designart Tokyo 2020, про це повідомляє Autoevolution.
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Довжина катера сягає приблизно 9 метрів, у нього хромований корпус. Судно успішно пройшло випробування на воді: з 31 жовтня по 8 листопада воно курсувало по річці Сумида.
Японець створив унікальний катер: дивіться відео
Зауважимо, що вперше Сузукі створив таку масштабну модель катера ще в 2004 році, а перше повнорозмірне судно представив в 2010 році.
Як з'явилася ідея
Сузукі пояснив, що надихнуло його на створення такого катера. Він побачив з ілюмінатора літака, як рухається вода, коли по ній проходить судно.
На його думку, це дуже нагадувало блискавку, яка розділяє воду – так само, наче хтось розстібає куртку. Саме тому японець вирішив втілити таке бачення у реальність.
Як виглядає катер Zipper Fastener Ship / Фото Autoevolution
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