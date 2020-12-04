Американская компания Triton Submarines разработала частную субмарину Triton 3300/6. Подводная лодка, которую описывают как "салон под водой", обошлась владельцу в 5,5 миллионов долларов.

Она имеет самый большой в мире прозрачный акриловый отсек, благодаря которому открывается увлекательный панорамный вид, об этом сообщает Yanko Design.

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Подводная лодка может погружаться на глубину до 1 000 метров. Она рассчитана на комфортное пребывание внутри 6 человек – пилота и 5 пассажиров. Интерьер субмарины – кожаный.

Разработчики отметили, что ее размеры – пропорциональные салону частного самолета Cessna Citation CJ2. Поэтому пассажиры могут почувствовать "роскошный комфорт" и отдохнуть на своем "сиденье клубного класса".

На этот раз мы сосредоточили внимание на роскоши, а не на чрезвычайной глубине. Я особенно горжусь уровнем комфорта, которого мы достигли,

– подчеркнул Джон Рамсей, главный дизайнер Triton.

Транспорт оснащен кондиционером, освещением и кнопками управления – все размещено под пассажирскими сиденьями, а также позади них. Подводную лодку изготавливают в цвете Tiffany.

Как выглядит новая разработка Triton Submarines: смотрите фото

Кто владелец – неизвестно

"Мы благодарны владельцу за то, что он предоставил нам возможность построить этот первый Triton 3300-6 и поделился его гордостью за удивительный результат, достигнутый нашей командой", – отметил Патрик Лахи, президент компании.

Интересно! В Triton Submarines не раскрыли личность владельца новой подводной лодки. Однако заявили, что субмарина будет передвигаться по водам во всем мире.

В планах компании на ближайшее будущее – работа над Triton 1650/7 Configurable. Это версия субмарины 3300-6, которая будет погружаться на 500 метров. Она сможет вместить до 7 человек.