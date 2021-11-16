Наразі компанія REE Automotive показала концептуальний автомобіль та розповіла чимало про його характеристики. Безпілотну машину розробники представлять на виставці CES 2022 у січні.

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Що відомо

Leopard із заднім приводом заснований на наявній модульній платформі REE, в якій різні спеціалізовані кузови можна замінювати на плоске шасі типу "скейтборд". Воно містить батареї та блоки REEcorner (по одному на кожне колесо), які включають всі компоненти рульового управління, підвіски, двигуна, коробки передач і гальм. Оскільки між корпусом та цими вузлами немає прямого механічного зв'язку, вони керуються електронікою від кузова за допомогою провідної технології.

Платформа REE / Фото REE Automotive

Характеристики Leopard