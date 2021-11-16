Компания REE Automotive показала концептуальный автомобиль и рассказала немало о его характеристиках. Беспилотную машину разработчики представят на выставке CES 2022 в январе.

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Что известно

Leopard с задним приводом основан на имеющейся модульной платформе REE, в которой разные специализированные кузова можно заменять на плоское шасси типа "скейтборд". Оно содержит батареи и блоки REEcorner (по одному на каждое колесо), которые включают в себя все компоненты рулевого управления, подвески, двигателя, коробки передач и тормозов. Поскольку между корпусом и этими узлами нет прямой механической связи, они управляются электроникой от кузова с помощью проводной технологии.

Платформа REE / Фото REE Automotive

Характеристики Leopard

  • длина – 3,4 метра;
  • ширина – 1,4 метра;
  • грузовая емкость – 5 кубических метров;
  • аккумулятор на 50 киловатт-часов;
  • максимальная скорость – 96,5 километра в час;
  • имеет низкий плоский пол, позволяющий перевозить больше груза;
  • оснащен GPS и бортовыми датчиками, в том числе – модулем LiDAR.