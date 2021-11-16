Компания REE Automotive показала концептуальный автомобиль и рассказала немало о его характеристиках. Беспилотную машину разработчики представят на выставке CES 2022 в январе.

Интересно Экосистема для автомобилистов: как в Украине развивают сервис типа Autodoc и CARiD

Что известно

Leopard с задним приводом основан на имеющейся модульной платформе REE, в которой разные специализированные кузова можно заменять на плоское шасси типа "скейтборд". Оно содержит батареи и блоки REEcorner (по одному на каждое колесо), которые включают в себя все компоненты рулевого управления, подвески, двигателя, коробки передач и тормозов. Поскольку между корпусом и этими узлами нет прямой механической связи, они управляются электроникой от кузова с помощью проводной технологии.

Платформа REE / Фото REE Automotive

Характеристики Leopard