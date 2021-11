Про це свідчать дані компанії Grand View Research, Inc. Драйверами росту e-commerce експерти вважають зміну споживчих звичок під час пандемії, а також прагнення компаній задовольняти потреби клієнтів комплексно.

Як це працює

Джерело: McKinsey&Company, Inc

Комплексні рішення на ринку автозапчастин та сервісів для автомобілістів допомагають завойовувати лояльність нових клієнтів та адаптуватися до нових структурних зрушень у галузі. За даними дослідження Ready for inspection – the automotive aftermarket in 2030, диференційовані сервісні пропозиції для автомобілістів увійшли до 10 провідних тенденцій на ринку автозапчастин. Враховуючи попередні та теперішню кризи, аналітики створили сценарії розвитку ринку автозапчастин після пандемії.

Так, успіх прогнозують компаніям, які виходять на ринок з комплексними рішеннями. Це так звані екосистеми для автомобілістів, за допомогою яких можна онлайн підібрати та придбати автозапчастини, а також отримати пропозиції послуг з найближчого вільного СТО, страхові рішення тощо.

Провідні компанії світу

Джерело: Wolk After Sales Experts

В Європі та Америці такі екосистеми користуються популярністю вже тривалий час. Європейським лідером з прибутком у приблизно 615 мільйона євро (станом на 2019 рік) є німецька компанія Autodoc. Експерти дослідили 6 000 дистриб'юторів автозапчастин у Європі та 1079 інтернет-магазинів із 37 європейських країн. З 1079 інтернет-магазинів 269 – належать Autodoc. Каталог включає близько 2,5 мільйона товарів від 870 брендів для 166 марок автомобілів. Один із засновників компанії Максе Веґнере успіх Autodoc пов'язує саме зі стратегією розвиватися онлайн, постійною оптимізацією сайту та підвищенням позицій в пошуковій видачі. Вона представлена у топ-10 у пошукової видачі Google відразу від кількох вебмагазинів.

Для клієнтів з США "єдиним пунктом призначення" для всіх потреб автомобілістів називає себе американська компанія PARTS iD, заснована у 2008 році у Нью-Джерсі й представлена порталом CARiD.com. Згідно з даними на 2020 фінансовий рік, дохід компанії зріс на 39,3% до 400,8 мільйона доларів у порівнянні з 287,8 мільйона доларів у 2019 році. Такі показники – результат ставки на аналітичні дані, інтегровані платформи, каталогізацію продуктів, віртуальне складування, маркетинг і розбудову бренду. На думку головного виконавчого директора PARTS iD Ніно Чаппіна секрет успіху CARiD.com – у поєднанні глибоких галузевих знань і досвіду у сфері автозапчастин з цифровими та технічними навичками інженерів і розробників.

Українське рішення

Схожа концепція "усі товари та послуги для автомобілістів в одному місці" існує й на українському ринку. Інтернет-магазин автотоварів та сервісів Exist.ua присутній на ринку України з 2008 року і має національну мережу з 35 офісів продажу, розташованих у всіх обласних центрах та інших містах України. Компанія пропонує близько 40 мільйонів найменувань товарів, що значно перевищує каталог Autodoc. На кшталт CARiD.com український Exist.ua пропонує базу кросів з оригінальних каталогів автовиробників, що дозволяє користувачеві обирати з асортименту брендів з сертифікованими товарами. У цьому Exist.ua – першопрохідці в Україні.

Джерело: McKinsey&Company, Inc.

Серед послуг компанії не тільки продаж автотоварів, а й автострахування, рекомендація партнерських СТО, технічна підтримка в дорозі. Такий підхід аналітики вважають стратегічно далекоглядним. Оскільки згідно з прогнозами розвитку авторинку, до 2030 року сервісне обслуговування займатиме більшу долю ринку у порівнянні з автозапчастинами. Окремо на сервісне обслуговування припадатиме 54%, а на сегмент автозапчастин – 6%, ще 40% складатимуть сервісне обслуговування + сегмент автозапчастин.

У просуванні Exist.ua, як і Autodoc, і CARiD.com, робить ставку на e-commerce. Щомісячна відвідуваність сайту української екосистеми для автомобілістів – понад 2 мільйона користувачів. При цьому онлайн-чат з підбору автозапчастин на сайті супроводжують не боти, а реальні люди з глибокими галузевими знаннями.

Такий підхід дозволяє компанії продовжувати утримувати конкурентну перевагу на ринку. Адже згідно з даними дослідження Aspect consumer experience index, третина споживачів вважає, що традиційні чат-боти ускладнюють доступ до підтримки з боку реальних людей, коли це необхідно. А 86% вважають, що чат-боти повинні мати функцію спрямування комунікації на консультанта.

Таким чином, інтернет-магазини автотоварів та сервісів для автовласників – це яскравий приклад цифрових екосистем, які використовуються практично щодня.