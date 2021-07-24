iFly – це пасажирський мультикоптер. У NeXt планують намагатимуться зареєструвати йогоу класі надлегких літальних апаратів – вагою до 115 кілограмів.

Читайте також На вулиці міста у Китаї виїхали безпілотні таксі: перевозять безкоштовно

Якщо вдасться отримати відповідний дозвіл, не потрібно буде отримувати ліцензію пілота, аби керувати iFly. Водночас мультикоптер можна буде використовувати особисто, а не лише як аеротаксі.



Проєкт пасажирського мультикоптера iFly / Ілюстрація NeXt

Що відомо про iFly

iFly – це електричний літальний апарат вертикального зльоту і посадки. Він розрахований не перевезення лише 1 пасажира. Заходити у салон мультикоптера потрібно буде через прозорий люк. Він розташований у передній частині повітряного судна.

Зверніть увагу! За задумом розробників, політ буде відбуватися повністю в автономному режимі по спеціально заданій траєкторії.

Апарат навчать розраховувати швидкість вітру, висоту та заряд, які будуть потрібні для безпечного польоту. Якщо заряд акумулятора буде критично низьким, iFly зможе обрати безпечну зону для посадки.

Випробування схожої моделі: дивіться відео

Зазначимо, що наразі це – лише концепція. Мультикоптер існує лише у вигляді рендерів. Проте у iFly вже показали випробування масштабної моделі з таким же розташуванням гвинтів.