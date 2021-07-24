iFly – это пассажирский мультикоптер. В NeXt планируют пытаться зарегистрировать его у классе сверхлегких летательных аппаратов – весом до 115 килограммов.
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Если удастся получить соответствующее разрешение, не нужно будет получать лицензию пилота, чтобы управлять iFly. В то же время мультикоптер можно будет использовать лично, а не только как аэротакси.
Проект пассажирского мультикоптера iFly / Иллюстрация NeXt
Что известно о iFly
iFly – это электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки. Он рассчитан на перевозку только 1 пассажира. Заходить в салон мультикоптера нужно будет через прозрачный люк. Он расположен в передней части воздушного судна.
Аппарат научат рассчитывать скорость ветра, высоту и заряд, которые потребуются для безопасного полета. Если заряд аккумулятора будет критически низким, iFly сможет выбрать безопасную зону для посадки.
Испытания похожей модели: смотрите видео
Отметим, что сейчас это – лишь концепция. Мультикоптер существует только в виде рендеров. Однако в iFly уже показали испытания масштабной модели с таким же расположением винтов.