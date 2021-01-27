Київ отримав аварійно-ремонтний комплекс, який призначений для оперативного виявлення та усунення аварій на тепломережах міста. У нього входить 3 аварійних автомобіля й одна пересувна діагностична лабораторія. Устаткування надало агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Джерело: пресслужба Київської міської ради

Загальна вартість автомобілів становить 735 тисяч доларів. Обладнання допоможе оперативно відновлювати теплопостачання після аварій на мережах та підвищить якість надання послуг киянам.

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Так, фахівці КП "Київтеплоенерго" зможуть відновлювати теплопостачання до помешкань на 2,5 години швидше. Внаслідок цього скоротиться час відключень, зменшаться втрати та експлуатаційні витрати.

Надійність, ефективність та доступність сприяють задоволеності споживачів, що підвищує ймовірність своєчасної сплати рахунків за отримане тепло,

– підкреслила Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Аварійні автомобілі / Фото пресслужби Київської міської ради

Що відомо про нову техніку

Аварійно-ремонтні машини оснащені:

електроінструментом;

переносним генератором;

захисним обладнанням;

секціями трубопроводу і клапанами;

сучасним копальним, ріжучим та зварювальним обладнанням.

Діагностична лабораторія / Фото пресслужби Київської міської ради

Пересувна лабораторія призначена для неінвазивної діагностики ділянок систем, які мають найвищий ризик пошкодження. Обладнання дасть змогу своєчасно реагувати та застосовувати профілактичний ремонт.