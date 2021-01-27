Киев получил аварийно-ремонтный комплекс, который предназначен для оперативного обнаружения и устранения аварий на теплосетях города. В него входит 3 аварийных автомобиля и одна передвижная диагностическая лаборатория. Оборудование предоставило агентство США по международному развитию (USAID).

Источник: пресс-служба Киевского городского совета

Общая стоимость автомобилей составляет 735 000 долларов. Оборудование поможет оперативно восстанавливать теплоснабжение после аварий на сетях и повысит качество предоставления услуг киевлянам.

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Так, специалисты КП "Киевтеплоэнерго" смогут восстанавливать теплоснабжение к помещениям на 2,5 часа быстрее. В результате сократится время отключений, уменьшатся потери и эксплуатационные затраты.

Надежность, эффективность и доступность способствуют удовлетворенности потребителей, что повышает вероятность своевременной оплаты счетов за полученное тепло,

– подчеркнула Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Аварийные автомобили / Фото пресс-службы Киевского городского совета

Что известно о новой технике

Аварийно-ремонтные машины оснащены:

электроинструментом;

переносным генератором;

защитным оборудованием;

секциями трубопровода и клапанами;

современным ископаемым, режущим и сварочным оборудованием.

Диагностическая лаборатория / Фото пресс-службы Киевского городского совета

Передвижная лаборатория предназначена для неинвазивной диагностики участков систем, имеющих высокий риск повреждения. Оборудование позволит своевременно реагировать и применять профилактический ремонт.