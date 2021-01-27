США передали Киеву автомобили для оперативного устранения аварий на теплосетях: детали
Киев получил аварийно-ремонтный комплекс, который предназначен для оперативного обнаружения и устранения аварий на теплосетях города. В него входит 3 аварийных автомобиля и одна передвижная диагностическая лаборатория. Оборудование предоставило агентство США по международному развитию (USAID).
Источник: пресс-служба Киевского городского совета
Общая стоимость автомобилей составляет 735 000 долларов. Оборудование поможет оперативно восстанавливать теплоснабжение после аварий на сетях и повысит качество предоставления услуг киевлянам.
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Так, специалисты КП "Киевтеплоэнерго" смогут восстанавливать теплоснабжение к помещениям на 2,5 часа быстрее. В результате сократится время отключений, уменьшатся потери и эксплуатационные затраты.
Надежность, эффективность и доступность способствуют удовлетворенности потребителей, что повышает вероятность своевременной оплаты счетов за полученное тепло,
– подчеркнула Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.
Аварийные автомобили / Фото пресс-службы Киевского городского совета
Что известно о новой технике
Аварийно-ремонтные машины оснащены:
- электроинструментом;
- переносным генератором;
- защитным оборудованием;
- секциями трубопровода и клапанами;
- современным ископаемым, режущим и сварочным оборудованием.
Диагностическая лаборатория / Фото пресс-службы Киевского городского совета
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