Безпілотник MQ-9 Reaper випускається компанією General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI). З моменту першого польоту в лютому 2001 року його можливості в багатьох випадках були вдосконалені, що дозволило йому виконувати більш амбітні завдання. Нині він експлуатується США та 6 іншими країнами та вже встиг зарекомендувати себе у світі. Однак експерти запевняють, що незабаром він може втратити свою актуальність.

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Чому це важливо

Дотепер безпілотник зосереджувався на розвідувальних, спостережних та ударних місіях, які ВВС називають бойовими операціями Організації по боротьбі з войовничими екстремістами (C-VEO). Однак геополітичний світ змінюється, і такі операції стають менш важливими, позаяк на перший план виходять загрози ближнього бою, особливо в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та в Європейському командуванні США (EUCOM).

У США модернізують безпілотник MQ-9 Reaper / Фото US Air Force

Для вирішення цих нових завдань ВПС хочуть, щоб MQ-9 Reaper отримав замовлення на модернізацію літака MQ-9 для багатодоменної експлуатації (M2DO). Очікується, що контракти з GA-ASI будуть підписані цього місяця. Тим часом ВВС модернізуватимуть нинішній флот. Модернізація охоплюватиме системи захисту від перешкод, які вже встановлюються, вдосконалені електро-оптичні/інфрачервоні датчики, які дозволять перевозити більшу кількість різноманітної зброї, а також інші покращення.

Працюючи з бойовим повітряним командуванням та іншими зацікавленими сторонами, підприємство MQ-9 додасть до платформи нові можливості, які допоможуть забезпечити здатність MQ-9 підтримувати ці місії в умовах загроз, які ми припускаємо,

– говорить підполковник Нік Джордан (Nick Jordan), командир підрозділу з виробництва і модернізації MQ-9.

Модернізація передбачає додавання в платформу технології, яка свідчить про те, що MQ-9 може запропонувати більше можливостей, ніж просто операції C-VEO протягом наступних 10–15 років. Вона може залишатися актуальною з цими доданими та модернізованими технологіями.