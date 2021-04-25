Беспилотник MQ-9 Reaper выпускается компанией General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI). С момента первого полета в феврале 2001 года его возможности во многих случаях были усовершенствованы, что позволило ему выполнять более амбициозные задачи. Сейчас он эксплуатируется США и 6 другими странами и уже успел зарекомендовать себя в мире. Однако эксперты уверяют, что вскоре он может потерять свою актуальность.

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Почему это важно

До сих пор беспилотник был сосредоточен на разведывательных, наблюдательных и ударных миссиях, которые ВВС называют боевыми операциями Организации по борьбе с воинственными экстремистами (C-VEO). Однако геополитический мир меняется, и такие операции становятся менее важными, поскольку на первый план выходят угрозы ближнего боя, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европейском командовании США (EUCOM).

В США модернизируют беспилотник MQ-9 Reaper / Фото US Air Force

Для решения этих новых задач ВВС хотят, чтобы MQ-9 Reaper получил заказ на модернизацию самолета MQ-9 для многодоменной эксплуатации (M2DO). Ожидается, что контракты с GA-ASI будут подписаны в этом месяце. Между тем ВВС будут модернизировать нынешний флот. Модернизация будет охватывать системы защиты от помех, которые уже устанавливаются, усовершенствованные электро-оптические/инфракрасные датчики, которые позволят перевозить большее количество разнообразного оружия, а также другие улучшения.

Работая с боевым воздушным командованием и другими заинтересованными сторонами, предприятие MQ-9 добавит к платформе новые возможности, что помогут обеспечить способность MQ-9 поддерживать эти миссии в условиях угроз, которые мы предполагаем,

– говорит подполковник Ник Джордан (Nick Jordan), командир подразделения по производству и модернизации MQ-9.

Модернизация предусматривает добавление в платформу технологии, свидетельствующей о том, что MQ-9 может предложить больше возможностей, чем просто операции C-VEO течение следующих 10–15 лет. Она может оставаться актуальной этими приложенными и модернизированными технологиями.