Це перша успішна демонстрація автономії 4 рівня в повітряній системі. Відтепер безпілотники Exyn здатні вільно виконувати дослідження складних просторів, збираючи дані з навколишнього середовища.

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За словами професора комп'ютерних та інформаційних наук Пансильванського університету Камілло Дж. Тэйлора, успішний політ у закритому середовищі – доволі складне завдання. Крім того, ручне пілотування в підземних умовах найчастіше неможливе. Відтак, новітнє рішення відкриває низку можливостей для автономного контролю шахт та іншої критично важливої інфраструктури.

Особливості 4A Autonomy

Дрони, оснащені новою системою ExynAI:

працюють в складних умовах без доступу до супутникової навігації;

самі орієнтуються в просторі: для цього системі необхідно задати площу для вивчення;

оснащені спеціальними датчиками, які аналізують оточення в режимі реального часу;

працюють на швидкості до 2 метрів в секунду;

всередині приміщень здатні будувати "віртуальну карту", розміри якої складають 16 мільйонів кубічних метрів;

можуть літати за межами прямої видимості;

функціонують без бездротового зв'язку або GPS-навигации.

Досягнення 5 рівня – це святий Грааль автономних систем. Це тоді, коли безпілотник може продемонструвати 100 відсотковий контроль у необмеженому середовищі без будь-якого втручання від людини-оператора. Хоча я не думаю, що стану свідком цього за життя, однак вірю, що ми розширимо межі можливого завдяки вдосконаленню четвертого рівня. Ми вже працюємо над досягненням рівня 4B автономії з роями або спільними мультироботними системами, – відзначив технічний директор Exyn Technologies Джейсон Дереник.

Нині Exyn комерціалізує дрони промислового класу і пропонує їх компаніям у сфері видобутку корисних копалин, будівництва та логістики. Однак першими БПЛА можуть отримати військові.

"Ми найбільше пишаємось здатністю наших роботів виявляти загрози, знижувати операційні ризики й рятувати життя солдатів та цивільного населення в невідомих та нестабільних ситуаціях", – прокоментував генеральний директор Exyn Technologies Надер Елм.

БПЛА ефективно виконує надзвичайно важливі місії, які є надто небезпечними для людей. Він демонструє безпрецедентні результати за рівнем деталізації, точності та своєчасності.

Демонстрація БПЛА 4A Autonomy: дивіться відео