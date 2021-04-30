Это первая успешная демонстрация автономии 4 уровня в воздушной системе. Теперь беспилотники Exyn способны свободно выполнять исследования сложных пространств, собирая данные из окружающей среды.

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По словам профессора компьютерных и информационных наук Пенсильванского университета Камилло Дж. Тэйлора, успешный полет в закрытой среде – довольно сложная задача. Кроме того, ручное пилотирование в подземных условиях зачастую невозможно. Следовательно, новейшее решение открывает ряд возможностей для автономного контроля шахт и другой критически важной инфраструктуры.

Особенности 4A Autonomy

Дроны, оснащенные новой системой ExynAI:

работают в сложных условиях без доступа к спутниковой навигации;

сами ориентируются в пространстве: для этого системе необходимо задать площадь для изучения;

оснащены специальными датчиками, которые анализируют окружение в режиме реального времени;

работают на скорости до 2 метров в секунду;

внутри помещений способны строить "виртуальную карту", размеры которой составляют 16 миллионов кубических метров;

могут летать за пределами прямой видимости;

функционируют без беспроводной связи или GPS-навигации.

Достижения 5 уровня – это святой Грааль автономных систем. Это тогда, когда беспилотник может продемонстрировать 100 процентный контроль в неограниченной среде без какого-либо вмешательства от человека-оператора. Хотя я не думаю, что стану свидетелем этого при жизни, однако верю, что мы расширим границы возможного благодаря совершенствованию четвертого уровня. Мы уже работаем над достижением уровня 4B автономии с роями и совместными мультироботнимы системами, – отметил технический директор Exyn Technologies Джейсон Дереник.

Сейчас Exyn коммерциализирует дроны промышленного класса и предлагает их компаниям в сфере добычи полезных ископаемых, строительства и логистики. Однако первыми БПЛА могут получить военные.

"Мы больше всего гордимся способностью наших роботов выявлять угрозы, снижать операционные риски и спасать жизни солдат и гражданского населения в неизвестных и нестабильных ситуациях", – прокомментировал генеральный директор Exyn Technologies Надер Элм.

БПЛА эффективно выполняет чрезвычайно важные миссии, которые слишком опасны для людей. Он демонстрирует беспрецедентные результаты по уровню детализации, точности и своевременности.

Демонстрация БПЛА 4A Autonomy: смотрите видео