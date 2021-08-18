Проект является результатом сотрудничества Universal Hydrogen, magniX, Plug Power и AeroTEC. Коммерческое обслуживание водородных авиалайнеров запланировано к 2025 году.

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Детали

Водородные технологии уже привлекли внимание многочисленных компаний. В частности, технологию с нулевым выбросом углерода разрабатывают Ravn Alaska, Icelandair и Air Nostrum. Они подписали соглашение с Universal Hydrogen о намерениях превратить действующие и будущие автопарки в водородные силовые агрегаты. Кроме того, предусмотрены долгосрочные контракты на поставку водородного топлива с использованием модульной распределительной сети Universal Hydrogen.

водородная технология будет основана на электрических силовых установках magniX;

топливные элементы будет обеспечивать Plug Power;

деятельностью по переоборудованию самолетов, летными испытаниями и сертификацией будет руководить AeroTEC.

Президент главного исполнительного директора Aerospace Futures Alliance Эмили Уиттман убеждена, что проект кардинально меняет правила игры для государства и авиации в целом.

"Команды продемонстрировали четкий и надежный путь к безуглеродной авиации в ближайшем будущем. Возможности для авиационного сектора нашего государства огромные", – добавила она.