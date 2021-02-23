Старовинний будинок у Сан-Франциско отримав нову адресу. Для цього його за допомогою спеціальної вантажівки перевезли аж за 7 кварталів від місця, де він простояв 139 років.

Будинок, площею майже 500 квадратних метрів, здійснив свою "подорож" 21 лютого. Очевидцями незвичного видовища стало чимало людей.

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Як все відбувалося

Будівлю помістили на величезний причіп, після цього вантажівка перевезла її на інше місце. На звільненій земельній ділянці спорудять новий багатоквартирний будинок.

Цікаво! Максимальна швидкість, з якою перевозили конструкцію, сягала 1 кілометра на годину. Комунальні служби забезпечували безпеку руху та регулювали трафік.

Варто зауважити, що першу половину шляху будівлю доводилося везти зі схилу, тобто під невеликим нахилом. Це значно ускладнювало весь процес.

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Для максимальної безпеки міські служби зрізали гілки на шляху вантажівки, переставили дорожні знаки та навіть демонтували вуличні ліхтарі.

Інші подробиці

Американський брокер Тім Браун придбав старовинний будинок ще у 2013 році. Він захотів перевезти його на нове місце одразу і повністю, аби не робити це поступово.

Цікаво! За словами консультанта, який курував незвичний проєкт у Сан-Франциско, переїзд обійшовся приблизно у приблизно 200 000 доларів.

За інформацією San Francisco Chronicle, таке переміщення планувалося роками. Процес затягнувся, зокрема, через те, що довелося збирати дозволи від понад 15 міських відомств.

"Подорож" будинку на нову адресу / Фото Associated Press