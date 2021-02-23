В США грузовик перевез 2-этажный дом на новый адрес: фото, видео
Старинный дом в Сан-Франциско получил новый адрес. Для этого его с помощью специального грузовика перевезли аж за 7 кварталов от места, где он простоял 139 лет.
Источник:The Sun
Дом, площадью почти 500 квадратных метров, совершил свое "путешествие" 21 февраля. Очевидцами необычного зрелища стало много людей.
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Как все происходило
Здание поместили в огромный прицеп, после этого грузовик перевез его в другое место. На освобожденном земельном участке построят новый многоквартирный дом.
Стоит заметить, что первую половину пути здание приходилось везти с горки, то есть под небольшим наклоном. Это значительно усложняло весь процесс.
Как перевозили дом в США: смотрите видео The Sun
Для максимальной безопасности городские службы срезали ветви вдоль пути грузовика, переставили дорожные знаки и даже демонтировали уличные фонари.
Другие подробности
Американский брокер Тим Браун приобрел старинный дом еще в 2013 году. Он захотел перевезти его на новое место сразу и полностью, чтобы не делать это постепенно.
По информации San Francisco Chronicle, такое перемещение планировалось годами. Процесс затянулся, в частности, потому что пришлось собирать разрешения от более 15 городских ведомств.
"Путешествие" дома на новый адрес / Фото Associated Press
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