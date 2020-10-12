Безумовно, кожні батьки хочуть і роблять усе можливе, аби їх дитина досягла успіху в житті. Щоправда, методи у всіх різні.

Так, Білл Гейтс має намір залишити дітям символічну суму грошей. На його думку, це стимулює їх шукати свій шлях і заробляти на життя самостійно. Мільярдер Воррен Баффетт вважає, що дав своїм дітям "достатньо грошей, щоб вони могли робити що завгодно, але не стільки, щоб вони могли нічого не робити", розповідає Inc.

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Коли співзасновник Netflix Марк Рендольф закінчив коледж, батько вручив йому написаний від руки список з 8 правил, які допоможуть йому досягти успіху в житті. Бізнесмен зберігає оригінал настанов досі й збирається передати їх своїм дітям.

Відзначимо, що Марк Рендольф слідував повчанням свого батька усе свідоме життя і на ділі доводив його правоту.

8 простих правил, які привели підприємця до успіху

Роби як мінімум на 10 відсотків більше, ніж просять. Ніколи нікому не видавай за факт свою думку про те, в чому не розбираєшся. Будь ввічливим і тактовним. Завжди. З тими, хто вище тебе і нижче. Не ний і не кидайся на людей – конструктивна критика – це набагато краще. Не бійся приймати рішення, коли на те є підстави. Рахуй все, що можна порахувати. Будь відкритим до всього, але скептичним. Будь моторним.

8 правил для досягнення успіху / сторінка Марка Рендольфа на LinkedIn

Довідка

Марк Рендольф – американський підприємець, співзасновник та перший генеральний директор Netflix – компанії постачальника фільмів і телесеріалів на основі потокового мультимедіа. Сьогодні у сервісу Netflix понад 150 мільйонів передплатників по всьому світу, а у 2019 році ринкова капіталізація компанії склала 129 мільярдів доларів.

Ба більше, близько 20 років тому співзасновники Netflix Рід Хастінгс і Марк Рендольф відмовили Джеффу Безосу в продажі компанії за кілька мільйонів доларів.

Після того, як Рендольф покинув Netflix, він продовжує входити до ради директорів Looker Data Sciences і консультувати стартапи.