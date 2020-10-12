Безусловно, каждый родитель хочет и делает все возможное, чтобы его ребенок состоялся в жизни. Правда, методы у всех разные.

Так, Билл Гейтс намерен оставить детям символическую сумму денег. По его мнению, это стимулирует их искать свой путь и зарабатывать на жизнь самостоятельно. Миллиардер Уоррен Баффетт считает, что дал своим детям "достаточно денег, чтобы они могли делать что угодно, но не столько, чтобы они могли ничего не делать", рассказывает Inc.

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Когда сооснователь Netflix Марк Рэндольф окончил колледж, отец вручил ему написанный от руки список из 8 правил, которые помогут ему преуспеть в жизни. Бизнесмен хранит оригинал наставлений до сих пор и собирается передать их своим детям.

Отметим, что Марк Рэндольф следовал наставлениям своего отца всю сознательную жизнь и на деле доказывал его правоту.

8 простых правил, которые привели предпринимателя к успеху

Делай как минимум на 10 процентов больше, чем просят. Никогда никому не выдавай за факт свое мнение о том, в чем не разбираешься. Будь вежливым и тактичным. Всегда. С теми, кто выше тебя и ниже. Не ной и не набрасывайся на людей ― конструктивная критика гораздо лучше. Не бойся принимать решения, когда на то есть основания. Считай все, что можно посчитать. Будь открытым ко всему, но скептичным. Будь проворным.

8 правил для достижения успеха / страница Марка Рэндольфа на LinkedIn

Справка

Марк Рэндольф — американский предприниматель, соучредитель и первый генеральный директор Netflix – компании поставщика фильмов и телесериалов на основе потокового мультимедиа. Cегодня у сервиса Netflix более 150 миллионов подписчиков по всему миру, а в 2019 году рыночная капитализация компании составила 129 миллиардов долларов.

Интересно, что около 20 лет назад соучредители Netflix Рид Хастингс и Марк Рэндольф отказали Джеффу Безосу в продаже компании за несколько миллионов долларов.

После того, как Рэндольф покинул Netflix, он продолжает входить в совет директоров Looker Data Sciences и консультировать стартапы.