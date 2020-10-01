Мільйонери, успішні підприємці та акули бізнесу розповіли, які речі ніколи не призведуть вас до успіху.

Досягнення успіху та фінансового добробуту – це не результат, а безперервний процес, який потребує творчого мислення, аналізу дійсності, здатності ризикувати, приймати виклики та прогнозувати майбутнє.

24 канал зробив підбірку помилок, яких не варто допускати на шляху до успіху. Про них розповіли найуспішніші та найбагатші люди світу.

1. Сліпо копіювати лінію поведінки успішних людей

Люк Фрейлер, генеральний директор і співзасновник Centercode, постачальника рішень для валідації клієнтів / Forbes

Кращі керівники не сліпо наслідують успішних людей навколо себе. Вони знають, що носіння чорної водолазки щодня не зробить їх Стівом Джобсом. Замість цього вони дивляться на складові успіху і застосовують їх до своїх реалій.

2. Зосереджуватися на великій кількості завдань одночасно

Джеймс Дейлі, партнер-засновник Daily Law Group, яка допомагає великим клієнтам в судових процесах / Enterpreneur

Виберіть те, чим ви захоплені, і зробіть це краще, ніж будь-хто інший. Дуже багато людей мають тисячу геніальних ідей і ніколи не реалізують жодну з них. Не лізьте в чужі справи та делегуйте завдання досвідченим професіоналам. Одного разу я пішов з компанії, тому що засновник був більше захоплений новою ідеєю, ніж успіхом бізнесу. І поки він мріяв про майбутнє, він позбавив компанію ресурсів і уваги. В результаті ми втратили багато можливостей для прориву.

3. Довго приймати рішення

Шон Ролз, засновник і генеральний директор Rawls Consulting. Ролз збільшив річний обсяг продажів The Rawls Group до $ 4 млрд / Medium

Якщо ви опануєте правило 40/70 – ви досягнете успіху в будь-якій справі. Для прийняття рішення вам потрібно від 40 до 70 відсотків інформації. Якщо ви хочете бути повністю впевненим, ви пропустите можливості. Довіряйте інтуїції, натисніть на курок і рухайтеся далі. Часто ваша здатність приймати рішення за відсутності інформації – ваша головна перевага.

4. Розслаблятися й лінуватися

Майкл Овіц, співзасновник і колишній голова агентства з пошуку талантів Creative Artists Agency, експрезидент The Walt Disney Company / gettyimages

Бути ледачим – приваблива ідея. Але якщо ви хочете домогтися високих результатів, вам потрібно докласти зусиль. Батьки говорили, що я можу робити все, що хочу, і стати тим, ким хочу, якщо буду старанно працювати. Я, напевно, занадто багато працюю, але це саме те, що мені потрібно.

5. Намагатися все контролювати

Алон Раджич, генеральний директор Review Home Warranties / Ideamensch

Якщо ви хочете досягти цілей, відмовтеся від думки, що все під вашим контролем. Іноді потрібно прийняти реальну ситуацію, бути рішучими й присвятити час тим аспектам, де ви дійсно можете щось змінити.

6. Боятися невідомого

Джеймс Сіксміт, засновник і генеральний директор Trade Context / gettyimages

Вийдіть зі своєї зони комфорту і не бійтеся битися з супротивником вище вашої вагової категорії. Наприклад, подайте заявку на ту керівну посаду, яку ви дійсно хочете, навіть якщо це вимагає багаторічного досвіду і, здавалося б, недосяжною кваліфікації. Що найгірше може статися? Навіть якщо ви не отримаєте роботу, ви все одно зробите ривок – і це робить вас кращим, ніж всі інші люди, які залишилися у своїх маленьких кімнатках, тому що боялися зазнати невдачі.

7. Не посміхатися

Холлі Паркер, засновник і генеральний директор групи Holly Parker в Douglas Elliman / LinkedIn

Ми недооцінюємо силу посмішки. Тепла щира посмішка миттєво викликає довіру. Люди хочуть мати справи з людьми, які їм подобаються, відчувати себе з ними комфортно. Дослідження показали, що посмішка робить вас щасливішими, здоровішими та креативнішими. Ба більше – це безкоштовно.